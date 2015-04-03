Шахтеры Нововолынска обвинили министра энергетики в намеренном развале отрасли

Об этом заявил председатель профкома шахты №9 города Нововолынска Василий Гура.

«Впечатление от общения с министром осталось негативное. По результатам встречи можно сказать, что изменений не будет. И в дальнейшем шахтерам придется старым добрым методом (акциями протеста и забастовками – ред.) добиваться своих прав. Когда в ходе своего выступления я общался с Владимиром Демчишиным, то было понятно, что он не просто не владеет информацией, у него вообще нет ни малейшего понятия о добывающей отрасли и о том, как работают шахты", - рассказал Гура.

Глава профкома заявил, что из пояснений министра так и не понял, почему украинский уголь лежит на складах, но при этом идут бесперебойные поставки аналогичного угля из-за рубежа, которые оплачиваются авансом и в валюте.

"С импортным углем нет ни проблем с перевозкой, ни с расчетами, ни каких-либо других. А как нам: то вагонов нет, потому что их никто не оплатил, то электроэнергию отключают, то просто вообще не хотят брать продукцию. Мы ждали от Демчишина и его министерства ответов на все эти вопросы. Но они ничего не хотят решать и специально разваливают отрасль", - утверждает Гура.

Шахтеры не верят и в обещание министра погасить до 12 апреля задолженность по зарплате за январь. Именно потому на конец апреля намечено провести общий съезд горняков, чтобы с участием президента и премьера все-таки найти решение из сложившейся ситуации.

Читайте такжеВолынские шахтеры провели предупредительный митинг (фото)"Министр энергетики в очередной раз попытался красиво сказать, но все это абсолютно ничем не было подкреплено. У меня укрепилось мнение в непрофессионализме человека. Он просто не знает, как добывается уголь. Перспективные шахты развивать, а за счет чего? Частные инвестиции, так сейчас крайне сложно что-то привлечь, особенно учитывая ситуацию в восточных регионах. В шахты, которые находятся недалеко от зоны АТО, инвесторы побоятся вкладывать деньги. Со стороны государства также ничего не запланировано. А за счет собственных источников, ни одно предприятие угольной промышленности не в состоянии зарабатывать средства для своего технического перевооружения либо перспективного развития. По цене на уголь Демчишин тоже что-то нелогичное говорил. Тут я могу полностью согласиться с Максимом Тимченко (генеральный директор ДТЕК – ред.), который сказал, что нельзя покупать у своих по цене ниже, чем покупаем за рубежом», - говорит заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Анатолий Акимочкин.

Напомним, что совместное заседание президиума двух крупнейших профсоюзов горняков с участием министра энергетики прошло 2 апреля в здании Министерства энергетики и угольной промышленности.