ЗАЗ до конца апреля хочет полностью возобновить выпуск автомобилей

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) полностью возобновит выпуск автомобилей во второй половине апреля после остановки производства в конце 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАвто", владеющей контрольным пакетом акций завода, со ссылкой на руководство корпорации.

«Готовые автомобили ЗАЗ модельной линейки 2015 года начнут поступать в торговую сеть во второй половине апреля», - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей корпорации, будет проведен полный аудит контроля качества первой после простоя завода контрольной партии автомобилей для подтверждения готовности оборудования завода и персонала к производству автомобилей в соответствии с существующими стандартами качества.

Также в пресс-службе отметили, что процесс восстановления производства происходит поэтапно, и сегодня уже возобновили работу ряд подразделений завода.

«В течение марта начали работу цеха по производству компонентов, в первую очередь прессовое производство, которое начало изготовление кузовных панелей для заполнения технологических потоков цеха сварки. Цех сварки начал варить кузова на прошлой неделе и первые кузова попадут в цех окраски на этой неделе, а затем, уже окрашенные, в сборочный цех», - сообщили в пресс-службе.

При этом говорить об окончательном возобновлении работы ЗАЗ представители "УкрАвто" не решаются по причине отсутствия восстановления украинской экономики.

«Не произошло ощутимого «отката» курса гривни, растут коммунальные платежи, покупательная способность населения падает. Факторы роста автомобильного рынка отсутствуют, поэтому говорить о каких-то прогнозах даже на ближайшие три месяца – сложно. Как долго будет работать конвейер – покажет ближайшее будущее», – отметили в пресс-службе.

Читайте такжеПродажи легковых автомобилей в Украине упали в пять разКак сообщал УНИАН, в связи общим падением экономики Украины и сокращением продаж Запорожский автомобилестроительный завод в декабре 2014 года полностью остановил выпуск автомобилей.

Согласно данным ассоциации "Укравтопром", продажи ЗАЗ в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократились на 55% - до 7,908 тыс. с 17,709 тыс. авто.

В Украине производство автотранспортных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 43% - до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАвто".

Корпорация "УкрАвто" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.