Промпродукция в Украине за год подорожала на 51,7%
В январе-марте, цены производителей выросли на 18,5%
Цены производителей промышленной продукции в Украине в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года выросли на 10,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Согласно сообщению, в годовом выражении (к марту 2014 года) цены производителей промпродукции в марте 2015 года выросли на 51,7%.
С начала года, в январе-марте, цены производителей выросли на 18,5%.
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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в феврале 2015 года по сравнению с январем выросли на 4,8%.
В целом за 2014 годзафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.