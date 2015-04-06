Промпродукция в Украине за год подорожала на 51,7%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года выросли на 10,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Согласно сообщению, в годовом выражении (к марту 2014 года) цены производителей промпродукции в марте 2015 года выросли на 51,7%.

С начала года, в январе-марте, цены производителей выросли на 18,5%.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в феврале 2015 года по сравнению с январем выросли на 4,8%.

В целом за 2014 годзафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.