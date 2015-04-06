Сотрудники "Укрспирта" требуют нового конкурса на должность руководителя предприятия

С этими требованиями около 500 сотрудников сегодня пикетировали Министерство аграрной политики.

Главное требование – не допустить того, чтобы предприятие возглавили люди, против которых возбуждены уголовные дела. Так, 30 марта конкурсная комиссия по отбору руководителя ГП «Укрспирт» утвердила и объявила результаты конкурса, победителями которого стали Нина Гаркавая и Анатолий Далибожик, о коррупционном прошлом которых неоднократно писали в СМИ.

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«Все трудовые коллективы собрались и выразили протест против этих кандидатов, прошедших отбор. Ведь и за одним, и за вторым тянется криминальный шлейф. Нам нужен открытый конкурс с незаангажированными участниками», – отметил директор Луцкого МПД ГП «Укрспирт» Денис Шмаров.

«На самом выходе выигрывают два должностных лица, уже работавшие здесь, по которым есть решение суда, что они амнистированы за ущерб, который нанесли государству», – в свою очередь рассказал председатель профсоюза ГП «Укрспирт» Роман Сметанюк, который утверждает, что постоянно доносил факты нарушения условий конкурса.

«Последний шаг, который всех сорвал, это то, что в прошлый четверг рождается приказ одним из конкурсантов, действующего заместителя директора, о том, чтобы допустить российские фирмы к активам государственного предприятия. В то время, когда наши ребята погибают», – добавляет он.

Сметанюк отметил, что профсоюз будет добиваться приостановки конкурса, отмены решения комиссии, создания новой комиссии и объявления нового конкурса.

«Это вполне реально, если премьер-министр примет решение», – подчеркнул он.