Производство авто в Украине за три месяца упало на 93,5%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 93,5% - до 922 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 96% - до 535 шт. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 23% - до 309 единиц, а автобусов на 43% - до 78 шт.

В марте производство автотранспорта на украинских заводах сократилось на 92% - до 430 шт. При этом в ассоциации отметили, что относительно предыдущего месяца, февраля 2015 года, количество выпущенных авто выросло в 2 раза.

Согласно предварительным данным ассоциации, производство легковых автомобилей в марте по сравнению с мартом прошлого года уменьшилось на 94,3% - до 303 шт.

Читайте такжеЗАЗ до конца апреля хочет полностью возобновить выпуск автомобилейМартовский объем производства коммерческих автомобилей сократился на 31% - 105 единиц. При этом, 90% из общего количества коммерческих авто произвел «АвтоКрАЗ».

Производство автобусов за отчетный месяц относительно прошлогоднего показателя сократилось на 40% – до 22 шт.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство автотранспортных средств в 2014 году снизилось по сравнению с 2013 годом на 43% - до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).