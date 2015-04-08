Украина продлила до сентября 2016 года ограничения на импорт стальных труб

Украина продлила до сентября 2016 года ограничения в виде квот на импорт стальных бесшовных и компрессорных труб, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на решение Межведомственной комиссии по международной торговле.

Согласно сообщению, параллельно со снижением цены импорта труб в Украину наблюдается снижение цен реализации товара национальным товаропроизводителем на внутреннем рынке, сокращение объемов продаж товара отечественного товаропроизводителя, уменьшение объемов производства и процента использования производственных мощностей, сокращение занятости, показателей фондоотдачи и ликвидности.

Таким образом, решение Межведомственной комиссии обусловлено необходимостью защиты национального товаропроизводителя.

При этом наибольший объем квот на импорт в Украину стальных труб на период до сентября 2016 года получили Россия (20,7 тыс. тонн) и Австрия (4,2 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2014 года Украина продлила действие введенных в 2008 году квот на импорт в страну стальных труб бесшовных обсадных и насосно-компрессорных внешним диаметром до 406,4 мм, вне зависимости от страны происхождения, на шесть месяцев - до 31 марта 2015 года.

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Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в Украине являются Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубзавод, "Интерпайп Нико-Тьюб" (входят в трубно-колесную компанию Виктора Пинчука «Интрпайп»), а также Харцызский трубзавод (входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова).