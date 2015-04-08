«Метинвест» Ахметова за год сократил прибыль в 2,5 раза

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл., говорится в финансовых результатах компании за прошлый год.

Согласно сообщению компании, выручка от реализации продукции группы в 2014 году снизилась на 18% - до 10,565 млрд долл.

При этом показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений), «Метинвеста» за указанный период увеличился на 14% - до 2,702 млрд долл.