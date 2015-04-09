Немецкий автоконцерн MAN приостанавливает производство в России

Компания "Ман Тракс энд бас продакшн рус", которая производит немецкие грузовики MAN в России, из-за отсутствия спроса приостановила сборку грузовиков на заводе в Санкт-Петербурге с марта по середину мая, сообщил представитель компании, передает Прайм.

"До начала мая с начала марта не производим грузовики. Мы немного передвинули график обучения, и сотрудники у нас сейчас проходят обучающие тренинги", - сказал собеседник агентства.

Позже представитель MAN в России уточнил, что производство в Петербурге приостановлено с 1 марта по 12 мая "по экономическим причинам, отсутствию спроса".

По словам представителя компании, во время посещения тренингов персонал завода получает заработную плату в полном объеме, а в свободные дни выплачивается 2/3 зарплаты в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНИАН, американский автопроизводитель General Motors объявил 18 марта об уходе с российского рынка бренда Opel (принадлежит GM), а также большей части моделей бренда Chevrolet.

Также в России из-за кризиса приостанавливают выпуск автомобилей Peugeot, Citroеn и Mitsubishі.