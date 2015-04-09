"Укроборонпром" оснастит бронеавтомобили "Саксон" и "Хаммер" специальными боевыми модулями

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в ближайшее время оснастит бронеавтомобили Saxon и HMMWV ("Хаммер") специальными боевыми модулями, сообщила пресс-служба концерна.

Как отметили представители концерна, на сегодня специалистами завода «Маяк», входящего в состав концерна, разработано несколько вариантов вооружения бронемашин.

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"Бронеавтомобиль "Саксон" оснастили двумя пулеметами калибра 7,62 мм на турельных установках и 12,7 мм пулеметом ДШКМ. Последним также оснастили "Хаммеры". Пулеметы предназначены для уничтожения живой силы и огневых средств противника, имеют ручное управлением огнем с помощью гашетки", - говорится в сообщении.

Согласно предоставленным техническим характеристикам, на "Саксонах" пулеметы будут иметь угол вертикального обстрела от -10 до + 45 °, горизонтальной - 180°. Боевая скорострельность - 250 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 1300-2000 м, эффективный огонь из пулемета - на расстоянии до 1000 м, а максимальная дальность полета пули - 3800 м.

Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года на вооружение воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уже поступили 20 бронированных автомобилей "Саксон". В конце марта президент Украины Петр Порошенко анонсировал прибытие еще 30 бронеавтомобилей. По словам первого заместителя генерального директора госпредприятия «Укроборонпром» Сергея Пинькаса, Министерство обороны закупило 75 легких бронемашин британского производства Saxon на суму около 3,8 млн долл.

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В конце марта в Украину прибыла партия из 10 военных автомобилей "Хаммер", предоставленных в качестве военной поддержки со стороны США.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.