«Метинвест» споткнулся о дефолт

В четверг, 9 апреля на сайте «Метинвеста» появилось сообщение, что компания находится в состоянии дефолта и начинает обсуждение с держателями своих облигаций 2015, 2017, 2018 гг. отсрочки погашения основной суммы долга.

«Группа объявила о том, что она находится в состоянии дефолта, и начинает три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроками погашения в 2015-м, 2017-м и 2018-м годах. Целью данных проектов (один проект по каждому выпуску) является отсрочка погашения основной суммы долга по облигациям со сроком погашения 20 мая 2015 года, а также получение согласия от держателей облигаций на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта по облигациям со сроками погашения в 2015-м, 2017-м и 2018-м годах», - говорится в сообщении компании.

Денежный голод

Как отмечают в компании, переговоры с кредиторами по предэкспортному финансированию продолжаются, в том числе с целью подписания договора о несовершении действий и согласии на отказ от предъявления требований в связи с невыполнением некоторых обязательств, что обеспечит путь к более широкой реструктуризации задолженности группы.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что это – сложная ситуация, но она не приведет к остановке производств, принадлежащих украинским бизнесменам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому.

«Это нормальный рабочий процесс. Дефолт был указан в применении к предэкспортному финансированию, по двусторонним кредитам. «Метинвест» не оплатил какой-то долг на 113 млн из общего долга на 3,2 млрд долларов, по которым идут переговоры о реструктуризации», - пояснил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Согласен с коллегой еще один аналитик компании: «Переговоры с кредиторами о продлении долга никак не влияют на производство. В связи со сложной ситуацией с ликвидностью группа, конечно, может испытывать дефицит оборотных средств. В то же время, после окончания активных военных действий на Востоке в феврале, операционная ситуация у компании постепенно улучшается и даже запускаются некоторые производства, которые до сих пор простаивали – например, Енакиевский металлургический завод. Также растет загрузка металлургических комбинатов «Метинвеста» в Мариуполе», - рассказал УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Константин Кучеренко.

«Метинвест» объясняет свои проблемы сокращением в 2014 году более чем в два раза своей чистой прибыли. Падение доходов компании, по словам ее менеджмента, связано с военными действиями российских террористов на Донбассе, где расположена большая часть активов горно-металлургического холдинга. Как следствие, испытывая острый денежный голод, компания не смогла вовремя рассчитаться с долгами, которые были взяты задолго до кризиса в Украине.

Зная, что полученных в прошлом году денег не хватит, чтобы в срок погасить долг, 8 апреля «Метинвест», как говорится в сообщении компании, предложил держателям своих облигаций на сумму 113,7 млн долл. перенести на восемь месяцев крайний срок их погашения, - на 31 января 2016 года.

Как сообщила компания на сайте Ирландской фондовой биржи, собрание держателей долговых бумаг созывается на 1 мая 2015 года в Лондоне.

«Скорее всего, держатели еврооблигаций Метинвеста со сроком погашения в мае 2015 года согласятся продлить бонды на 8 месяцев – на предложенных группой или более выгодных условиях. Таким образом, вопрос с долгами компании, вероятно, будет урегулирован в ближайшее время», - отметил Кучеренко.

Истоки проблем

Компания Ахметова также объясняет, что из-за кризиса в Украине, затронувшего большую часть экономики страны, не смогла получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности.

«Внутренняя политическая и экономическая ситуация, которая начала ухудшаться в конце 2013 года, существенно усугубилась в течение 2014 года. Национальная валюта существенно девальвировала относительно основных иностранных валют. Международные рейтинговые агентства снизили суверенный долговой рейтинг, пересмотрев свой прогноз на негативный», - объяснил сложившуюся ситуацию генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

Как сообщается в финансовом отчете компании, в марте 2015 года продолжались перебои в работе предприятий группы из-за вооруженного конфликта на востоке страны. В феврале «Метинвест» приостанавливал производство на Енакиевском заводе и его Макеевском филиале – зоне, которую контролируют российские террористы.

«Другие заводы испытывали регулярные задержки [поставок сырья] из-за повреждения железнодорожной и энергетической инфраструктуры, происходили блокировки поставок сырья», - говорится в финотчете.

В марте 2015 года группа предприняла попытку получить согласие кредиторов по предэкспортному финансированию в отношении частичной отсрочки мартовских и апрельских платежей по основным суммам кредитов. «Это согласие было получено от большинства кредиторов, но не от необходимых 100% кредиторов по предэкспортному финансированию. Как результат, произошел дефолт по оплате на общую сумму 113 млн долл, который продолжается по сегодняшний день», - подчеркивается в распространенном компанией документе.

Чтобы восстановить нормальный уровень ликвидности и улучшить ее в будущем, Метинвест, как сообщает релиз компании, «не собирается ожидать этого согласия далее и направит свои усилия на поиск более комплексного решения в отношении реструктуризации выплат по облигациям и предэкспортным кредитам».

Кроме этого, «Метинвест» объявил о том, что продолжает переговоры с держателями других облигаций, конечный срок погашения по которым наступает в 2017-2018 гг. В конечном итоге, руководство «Метинвеста» заявляет о желании добиться того, чтобы ни один из кредиторов не подавал иск на банкротство компании.

«Хотя «Метинвест» выполнил свои долговые обязательства, группе не удалось, как и другим украинским предприятиям, получить финансирование на внутренних и международных рынках долгового капитала. В свете вышесказанного нами были начаты переговоры с кредиторами по предэкспортному финансированию относительно получения согласия на отказ от предъявления требований в случае невыполнения некоторых обязательств», - приводятся в отчете компании слова финансового директора «Метинвест» Алексея Кутепова.

По его словам, начатые компанией переговоры с кредиторами, направлены на получение отсрочки погашения основной суммы долга по облигациям 2015-го года, срок погашения которых наступает в мае, и получение отказа от права предъявлять требования в связи с определенными случаями дефолта на период до 31 января 2016 года.

«Это позволит получить достаточно времени для согласования, при содействии наших консультантов по финансовым и правовым вопросам, прозрачного и справедливого пересмотра сроков погашения нашей задолженности», - подытожил финдиректор «Метинвеста».

В настоящий момент группа «Метинвест» является крупнейшим в Украине производителем железорудного сырья и стали, объединяя несколько десятков предприятий, среди которых «Запорожсталь», «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются финансово-промышленные группы двух украинских олигархов – Рината Ахметова СКМ (владеет 71,24% «Метинвеста») и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Наряду с «Метинвестом», Ринат Ахметов испытывает финансовые проблемы по другим направлениям своего бизнеса. Крупнейший его энергохолдинг – ДТЭК – также ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации своих долгов. Компания в марте 2015 года объявила тендер на реструктуризацию еврооблигаций общей номинальной стоимостью 181 млн долларов США, срок погашения которых выпадал на конец апреля текущего года. 9 апреля компания сообщила, что подавляющее большинство держателей еврооблигаций – 88,59% – приняли решение поддержать компанию, пролонгировав срок погашения еврооблигаций.

Артем Белоусов