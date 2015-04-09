Рада на 10 лет запретила вывозить из Украины необработанную древесину

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 313 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что временно, сроком на 10 лет, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме лесоматериалов необработанных (код 4403 УКТВЭД): древесных пород, кроме сосны - с 1 ноября 2015 года; древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Реализация за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта субъектами предпринимательской деятельности лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, кроме предусмотренных статьями 2 и 2-1 этого закона, допускается при наличии сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

Порядок выдачи сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов утверждается Кабинетом министров Украины.

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Сертификаты о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов выдаются предприятиями - постоянными лесопользователями вместе с товарно-транспортной накладной.

Виновные в нарушении порядка выдачи и обращения сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов несут ответственность по закону.

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере лесного хозяйства, обеспечивает ведение электронного перечня выданных сертификатов и их размещение на своем официальном сайте.

Право на экспорт определенной партии лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, кроме предусмотренных статьями 2 и 2-1 этого закона, имеет субъект предпринимательской деятельности, получивший сертификат о происхождении на соответствующую партию лесо- или пиломатериалов.

Таможенные органы Украины осуществляют таможенное оформление экспорта лесо- и пиломатериалов, кроме предусмотренных статьями 2 и 2-1 этого закона, при условии предоставления экспортером вместе с другими необходимыми документами сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

После таможенного оформления товаров копия сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов изымается и хранится таможней вместе с другими документами, касающимися этой экспортной операции.

Сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов не может передаваться другим субъектам предпринимательской деятельности для дальнейшей реализации лесоматериалов на внутреннем рынке Украины.