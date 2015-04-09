Правительство намерено ликвидировать шахты, которые не удастся приватизировать

Соответствующее положение закреплено в проекте бюджетной резолюции на 2016 год, подготовленном правительством.

"Подготовить к приватизации все угледобывающие предприятия и принять решение о ликвидации шахт, которые не приватизированы", - говорится в документе.

Кроме того, правительство планирует оптимизировать ценообразование на угольную продукцию до уровня, который необходим для безубыточной деятельности угледобывающих предприятий.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству финансов, Министерству социальной политики создать совместно с организациями шахтерских профсоюзов комиссию по реформированию угольной отрасли, в рамках которой в 2015 году планируется выставить на приватизацию 35 государственных шахт.

Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, на дотации было выделено около 9 млрд грн.