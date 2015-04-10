Убыточные госкомпании в Украине сделают прибыльными или ликвидируют

Кабинет министров Украины в рамках реализации основных направлений бюджетной политики на 2016 год предлагает существенно сократить количество убыточных предприятий и корпоратизировать экономически активные государственные компании.

Об этом говорится в проекте бюджетной резолюции на 2016 год, подготовленной правительством и переданной на утверждение парламенту.

Как отмечается в документе, убыточные предприятия будут выведены на безубыточный уровень или ликвидированы.

«Кроме того, предполагается усовершенствование корпоративно-дивидендной политики в части поступлений в госбюджет дивидендов от части госимущества, а также изменение законодательства в сторону усиления контроля за планированием, ведением хозяйственной деятельности госпредприятий и их уплатой налогов и сборов», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической политики предложил исключить 1200 предприятий из перечня объектов, запрещенных к приватизации, и начать процедуру международного аудита оставшихся государственных компаний.

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Перечень объектов приватизации был утвержден правительством в марте 2015 года, однако пока не обнародован.

В то же время, Министерство экономического развития и торговли рекомендовало государственным предприятиям до конца 2015 года утвердить стратегические планы, включающие разработку и реализацию стратегии, годового бюджета и плана деятельности, а также целей каждого конкретного работника на период от 1 до 5 лет.