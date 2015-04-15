Евразийский союз вводит гриф секретности на весь документооборот

Совет Федерации РФ 15 апреля ратифицирует «Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции», пишут "Известия".

Читайте такжеПутин хочет валютного союза Москвы, Минска и АстаныДокумент определяет правила защиты конфиденциальной информации, связанной с деятельностью Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и ответственность лиц, которые имеют к ней доступ.

Как заявил официальный представитель президента РФ при ратификации этого соглашения, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, таким образом Россия завершает формирование системы антимонопольного контроля Евразийского экономического союза на трансграничных товарных рынках России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Беларусь ратифицировала соглашение до 1 января 2015 года, в Казахстане оно было подписано в марте 2015-го. Что касается распространения его на Киргизию и Армению, то Киргизия присоединилась к нему автоматически в момент принятия решения о присоединении к ЕАЭС, относительно Армении предполагаются определенные специальные процедуры, уже подписан протокол и сейчас начали готовить соответствующие документы, сообщил Цыганов.

"Соглашение распространяется на те отношения, которые возникают между Евразийской экономической комиссией, органами государственной власти сторон, которые является членами ЕАЭС, и юридическими, физическими лицами сторон, которые обладают этой конфиденциальной информацией", — сообщил Цыганов.

По его словам, вся информация, которая попадает в распоряжение Евразийской экономической комиссии, автоматически получает гриф «для служебного пользования» и за разглашение ее виновному лицу грозит разная степень ответственности. Например, дисциплинарная ответственность включает в себя досрочное прекращение полномочий члена Евразийской экономической комиссии или увольнение ее сотрудника. Также виновные лица могут быть привлечены к гражданской, административной и уголовной ответственности в зависимости от степени вины и законодательства стран участников ЕАЭС.

Соглашение о создании ЕАЭС было подписано в 2014 году, в январе 2015-го оно вступило в силу. На сегодня в союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. Планируется, что в мае этого года в ЕАЭС вступит Киргизия. Среди потенциальных кандидатов на вступление также называют Таджикистан, Иран, КНР, Египет и Израиль.