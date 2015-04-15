В Кабмине до конца недели хотят утвердить план реформ в угольной отрасли

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

«Я просил бы Министерство энергетики и угольной промышленности, чтобы мы до конца текущей недели выполнили поручение премьер-министра касательно утверждения плана реформирования угольной промышленности», - сказал Яценюк.

По словам премьера, программа реформирования должна пройти общественное обсуждение и иметь соответствующее информационное сопровождение, включая разъяснительную работу.

«Необходимо пояснить населению, почему именно такие меры применяются правительством, какие шахты будут работать, что мы делаем с модернизацией котлов», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеПрезидент подписал закон по выплате зарплат шахтерам

В этой связи премьер-министр отметил, что предприятиям теплокоммунэнерго необходимо переходить с марок угля, которые добываются на неподконтрольных Украине территориях, на марки, которые добываются в остальной части страны.

Также глава правительства поручил Министерству финансов ускорить выделение 400 млн грн на выплату зарплат украинским шахтерам.

«400 млн грн, которые выделяются по закону Украины о государственном бюджете на заработную плату работникам угольной отрасли, должны быть отправлены в регионы. Это задание для Министерства финансов», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в конце января премьер-министр Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству финансов, Министерству социальной политики создать совместно с организациями шахтерских профсоюзов комиссию по реформированию угольной отрасли, в рамках которой в 2015 году планируется выставить на приватизацию 35 государственных шахт.

Ранее также сообщалось, что правительство намерено ликвидировать шахты, которые не удастся приватизировать.

Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, на дотации было выделено около 9 млрд грн.