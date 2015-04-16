Яценюк предложил создать совет производителей при Минэкономразвития

Об этом он сообщил на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

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"Я предложил министру экономического развития и торговли создать совет производителей… Нужно создавать совет промышленников, производителей и импортеров, чтобы торговый представитель и Министерство экономики и торговли стали движущей силой по продвижению украинских товаров на внутреннем и внешнем рынках", - сказал Яценюк.

По словам премьера, создание такого органа параллельно с назначением квалифицированного торгового представителя сможет вывести защиту интересов национальных товаропроизводителей на качественно новый уровень.

Ранее УНИАН сообщал, что Минэкономразвития планирует заключить 50 секторальных соглашений для доступа на рынки ЕС.

Ранее также сообщалось, что правительство назначило Наталию Мыкольскую на должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины.

На этом посту Мыкольская будет отвечать за продвижение экспорта товаров и услуг, выход отечественных производителей на новые рынки, а также представлять интересы Украины во Всемирной торговой организации.