Яценюк поручил ежемесячно пересматривать тарифы на газ для промышленности

Тарифы должны пересматриваться в соответствии с ценой импортного газа.

Об этом он заявил на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

«Хочу напомнить, что каждый месяц тариф для промышленности должен корректироваться Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг в зависимости от цены импортного газа», - сказал Яценюк.

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Также премьер отметил, что процедура пересмотра тарифов должна быть прозрачной и понятной как для промышленности, так и для населения.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 марта снизила предельную цену газа для промышленных потребителей на 19% - до 7200 грн за тысячу кубометров с 8900 грн.

Сниженная цена не учитывает НДС, надбавки и тарифы на транспортировку. В то же время, она основана на предложении НАК «Нафтогаз Украины», поданном в ведомство.

Ранее УНИАН также сообщал, что Яценюк поручил Нацкомиссии, Нафтогазу и Минэнергоугля обосновать украинцам тарифы на газ.