"Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-178
17:56, 16 апреля 2015Промышленность
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На территории государственного предприятия (ГП) "Антонов" в Киеве торжественно представили новый транспортный самолет Ан-178.
Ан-178 может развивать скорость свыше 800 км/ч / УНИАН
На церемонии присутствовали несколько тысяч сотрудников предприятия, а также городские власти.
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По информации руководства ГП "Антонов", уже 7 мая планируется начать испытания нового самолета.
Транспортный Ан-178, грузоподъемность которого составляет 18 тонн, кроме гражданских грузов, может перевозить и боевую технику. Он оборудован автономными средствами загрузки.
Для доставки грузов Ан-178 может не садиться на землю - он имеет возможность сбрасывать их в воздухе.
Кроме того, самолет может быть оборудован для перевозки военнослужащих и эвакуации раненых из горячих точек.
Ан-178 может развивать скорость более 800 км/час.
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