"Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-178

На церемонии присутствовали несколько тысяч сотрудников предприятия, а также городские власти.

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По информации руководства ГП "Антонов", уже 7 мая планируется начать испытания нового самолета.

Транспортный Ан-178, грузоподъемность которого составляет 18 тонн, кроме гражданских грузов, может перевозить и боевую технику. Он оборудован автономными средствами загрузки.

Для доставки грузов Ан-178 может не садиться на землю - он имеет возможность сбрасывать их в воздухе.

Кроме того, самолет может быть оборудован для перевозки военнослужащих и эвакуации раненых из горячих точек.

Ан-178 может развивать скорость более 800 км/час.