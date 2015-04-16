Украина может снизить поставки железорудного сырья в Китай

Об этом в ходе круглого стола сказал директор госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

«Самая крупная угроза - если мы из-за себестоимости (высокой - УНИАН), например, снизим свою долю в поставках в Китай. Это будет означать уменьшение производства, уменьшение налогов с производства, а также уменьшит валютную выручку», - сказал Власюк.

Он напомнил, что экспорт ЖРС для Украины является чрезвычайно важным, поскольку в прошлом году продажи этой продукции принесли 3 млрд долл., что составляет почти 6% от общего объема валютной выручки страны.

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По словам эксперта, с начала 2014 года наблюдалось резкое снижение цен на ЖРС, обусловленное влиянием двух факторов – уменьшением спроса на концентрат в Китае и наращиванием его производства крупнейшими компаниями в Бразилии и Австралии.

«Благодаря инвестиционным проектам бразильским и австралийским компаниям удалось достаточно сильно снизить себестоимость. Увеличились объемы, произошло обесценивание бразильского реала или австралийского доллара к доллару США, плюс упали фрахтовые ставки, и они снизили свою себестоимость», - добавил Власюк.

Он отметил, что средняя стоимость ЖРС в портах Китая сейчас составляет около 50 долл./тонна, из-за чего многие производители концентрата обанкротились.

«Сначала боролись компании, которые имели себестоимость 100 долл., потом дрались те, кто имел 70. Сейчас за рынок сражаются компании с себестоимостью в 50 долл.», - сказал директор "Укрпромвнешэкспертизы".

При этом председатель правления Федерации металлургов Украины Сергей Беленький во время круглого стола рассказал, что из-за падения цен на концентрат в Китае украинские горно-обогатительные комбинаты находятся в трудном положении. По его словам, стоимость украинского ЖРС при доставке в Китай уже превышает цены на рынке и составляет 52 долл./тонну.

Как сообщал УНИАН, горно-металлургические предприятия Украины в 2014 году снизили выручку от экспорта ЖРС на 11,1% по сравнению с 2013 годом – до 3,325 млрд долл., а его доля в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 6,2%. При этом в натуральном выражении экспорт ЖРС за прошлый год вырос на 7,7% – до 40,9 млн тонн.

Основными покупателями украинского ЖРС в 2014 году были Китай – 47,4% выручки, Чехия – 10,8% и Польша – 10,9%.

Ранее УНИАН сообщал, что швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее.

Справка УНИАН. В Украине находится 8 крупных горно-обогатительных комбинатов, которые ежегодно добывают около 80 млн тонн руды для отечественной металлургической промышленности, а также продают руду за рубеж.

Наибольшее количество ГОКов - Северный, Южный, Центральный, Ингулецкий - находятся во владении горно-металлургической группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Компании Ferrexpo Константина Жеваго принадлежит Полтавский и Еристовский ГОКи.

Российской группе «ЕВРАЗ» принадлежит ГОК «Сухая Балка», и еще один ГОК находится в собственности меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог».