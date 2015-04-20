Mitsubishi остановила производство грузовых автомобилей в России

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation с апреля прекратила сборочное производство грузовых автомобилей в России, пишет Газета.ru со ссылкой на Nikkan Kogyo.

Причиной остановки производства стала сложная экономическая ситуация в России, вызванная введением санкций, падением курса рубля и ситуацией в Украине.

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С октября 2014 года Mitsubishi Fuso постепенно сокращала производство из-за низкого спроса на продукцию, а в конце марта оно было остановлено.

Планов возобновления производства в настоящее время нет.