Украина просит США снять антидемпинговые пошлины для металлургов

Украинская делегация, включающая финансовый и экономический блоки правительства, во время рабочего визита в Вашингтон попросила США снять антидемпинговые пошлины для украинских металлургов.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в соцсети Twitter.

«Встреча с US Commerce Dept. (департамент торговли США - УНИАН). Просим США снять несправедливые антидемпинговые санкции против наших металлургов», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство торговли США в феврале 2014 года огласило предварительное решение по антидемпинговому расследованию. Согласно постановлению министерства, на импорт труб нефтегазового сортамента из Украины устанавливается предварительная антидемпинговая пошлина в размере 5,31%.