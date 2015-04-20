Украина контролирует только 35 шахт из 95 - Демчишин

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, передает Украинская правда.

По его словам, среди этих 35 шахт нет ни одной, которая бы добывала антрацитовый уголь - почти все они добывают уголь марки Г и лишь некоторые - марки Ж, которую можно коксировать.

Читайте такжеЯценюк рассказал, как правительство будет реформировать угольную отрасль

Он добавил, что уголь марки Г можно сжигать только на Углегорской ТЭС.

В целом, на этих 35 шахтах, по словам Демчишина, работают 52 тысячи человек. Министр дал понять, что часть этих работников ожидает сокращение, особенно это касается административного персонала, которого, по его словам, слишком много.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина хочет до конца года обойтись без импорта угля и электроэнергии.