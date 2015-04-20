В марте спад промпроизводства в Украине немного замедлился

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеУкраинские металлурги за год нарастили убытки до 22,5 млрд гривень

По информации Госстата, по сравнению с февралем 2015 года промпроизводство в марте выросло на 9,6%, в то время как месяцем ранее, в феврале к январю, - упало на 1,6%.

С начала года, в январе-марте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,4%.

Рост производства в марте 2015 года в годовом выражении, к марту 2014 года, не зафиксирован ни в одной из отраслей промышленности.

По сравнению с предыдущим месяцем, февралем, показатели выросли в фармацевтике – на 30,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - 22,7%, химической промышленности – на 18,3%, добыче металлических руд – на 13,4%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 12,3%, добыче сырой нефти и природного газа – на 11,3%, производстве изделий из дерева – на 11,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,6%, производстве мебели – на 7,6%, металлургии – на 6,2%, машиностроении – на 5,4%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 3,9%.

Наибольшее падение в марте 2015 к марту 2014 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - на 61,9%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 49,9%, производстве мебели и другой продукции - на 33,2%, металлургии - на 31%, машиностроении - на 22,7%, химической промышленности - на 22,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем падение в марте зафиксировано только в отрасли добычи каменного и бурого угля - на 2,6%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в феврале 2015 года, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с февралем 2014 года ускорился до 22,5%. По сравнению с предыдущим месяцем спад промпроизводства в феврале замедлился до 1,6%, за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад составил 21,7%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.