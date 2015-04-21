В Украине закроют 3 из 35 государственных шахт

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть 3 из 35 государственных шахт в рамках программы развития угольной промышленности, подготовленной министерством.

Об этом заявил глава Минэнергоугля Владимир Демчишин на ІІІ съезде шахтеров Украины.

«Если и будут закрываться шахты, то только исключительно бесперспективные. На данный момент идет речь о трех из 35», - сказал он.

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По словам Демчишина, из 35 госшахт бесперспективными признаны 11, но решение о закрытии остальных угледобывающих предприятий будет приниматься исключительно после проведения тщательного анализа и экономического обоснования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2016 году намерен приватизировать все угледобывающие предприятия и ликвидировать те из них, которые не удастся приватизировать.

Кроме того, правительство планирует оптимизировать ценообразование на угольную продукцию до уровня, который необходим для безубыточной деятельности угледобывающих предприятий.

Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд грн.