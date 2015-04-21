Меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» прекратил поставки продукции в Россию

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины – комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) практически полностью прекратило поставки металлопродукции в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор меткомбината Парамжит Калон.

«В третьем квартале 2014 года мы реализовывали в Россию примерно 55-60 тыс. тонн продукции в месяц, затем этот показатель уменьшился до 35-40 тыс. тонн, и сейчас мы практически не реализуем её», - сказал Калон.

По его словам, доля экспорта металлопродукции предприятия в прошлом году осталась на уровне 2013 года и составила 86%, доля поставок на внутреннем украинском рынке составила 14%. При этом основными рынками сбыта предприятия в 2014 году являлись страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Калон также отметил, что сейчас «АрселорМиттал Кривой Рог» активно занимается поиском новых рынков сбыта своей продукции за рубежом.

При этом на сегодняшний день «АрселорМиттал Кривой Рог» вынужден конкурировать на внешних рынках с производителями из России и Китая. Например, российские металлургические предприятия, по словам Калона, за последний год увеличили поставки на внешние рынки после значительной девальвации рубля.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году «АрселорМиттал Кривой Рог» сократил производство общего проката на 4,4% по сравнению с 2013 годом - до 5,5 млн тонн, производство стали уменьшилось на 2% – до 6,3 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 1% - до 5,5 млн тонн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.