Украина в марте сократила производство стали почти на 36%

Украинские металлурги в марте 2015 года по сравнению с мартом прошлого года сократили производство стали на 35,6% - до 1,696 млн тонн, сохранив при этом 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам I квартала 2015 года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 31,5%, - до 5,153 млн тонн, заняв в мировом рейтинге производителей стали 12-ю позицию.

Согласно сообщению, по итогам марта лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 69,485 млн тонн (падение на 1,1% к марту 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,286 млн тонн, -4,5%), Индия (7,95 млн тонн, +10%), США (6,551 млн тонн, -12,7%), Россия (5,988 млн тонн, +0,2%), Южная Корея (5,65 млн тонн, -11,8%), Германия (3,872 млн тонн, -4,4%), Бразилия (2,768 млн тонн, -7,4%), Турция (2,758 млн тонн, -4,1%) и Италия (2,095 млн тонн, -9,8%).

В целом в марте 2015 года по сравнению с мартом прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 2,7% - до 138,045 млн тонн.

В отчете ассоциации за I квартал 2015 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 200,1 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,7%). Далее следуют: Япония (26,75 млн тонн, -3%), Индия (22,78 млн тонн, +9,4%), США (20 млн тонн, -7,6%), Россия (18 млн тонн, +4,5%), Южная Корея (16,66 млн тонн, -6,5%), Германия (11,06 млн тонн, -2%), Бразилия (8,42 млн тонн, +0,7%), Турция (7,735 млн тонн, -8,8%) и Италия (5,95 млн тонн, -10,2%).

В январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,8% - до 400 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки большинства металлургических предприятий на Донбассе в результате военных действий, спровоцированных Россией.

В апреле 2015 года крупнейшая в Украине горно-металлургическая группа «Метинвест» сообщила, что находится в состоянии дефолта и начинает три проекта по получению согласия от держателей ее облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах по отсрочке погашения основной суммы долга.

По итогам 2014 года Украина заняла 10-е место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 млн тонн.

В январе 2015 года Украина опустилась на 12-е место в мировом рейтинге производителей стали, сократив производство стали по сравнению с январем 2014 года на 25,2%.