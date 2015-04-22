В Индии растет спрос на металл: JSW Steel увеличит продажи до рекордных объемов
Показатель спроса в Индии на металл в этом году может стать максимальным за четыре года.
Индийская сталелитейная компания JSW Steel, третья по величине в стране, намерена увеличить продажи в этом финансовом году до рекорда, благодаря спросу внутри страны, пишут "Ведомости" со ссілкой на Bloomberg.
В прошлом финансовом году, который завершился 31 марта, компания продала около 12,2 млн т стальной продукции. В текущем году компания нацелена на реализацию 13,5 млн т.
Читайте такжеМеткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» прекратил поставки продукции в РоссиюОпрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают повышения спроса на сталь в Индии примерно на 5% в этом фингоду, что может стать максимальным подъемом за четыре года.
Капитализация JSW Steel, которая принадлежит миллиардеру Саджану Джиндалу, с начала текущего года снизилась на 8,1% по сравнению со спадом фондового индекса S&P BSE India Metal на 7,5%.