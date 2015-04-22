В России уже заговорили о пересмотре условий членства страны в ВТО

Представители российского бизнеса просят власть ввести ряд протекционистских мер для поддержки отечественных производителей, пишут "Известия".

Письмо с соответствующими предложениями Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) уже направил в администрацию президента. В нем, в частности, предлагается изменить «таможенно-тарифное регулирование и лицензирование, в том числе и посредством пересмотра условий членства России в ВТО». По словам членов ICC Russia, речь идет о срочных тарифных действиях: договорная волокита с Всемирной торговой организацией целесообразна только постфактум. Наиболее активен в этом плане Союзлегпром — его представители выступают за ввод заградительных пошлин на ввоз одежды и обуви.

Читайте такжеВ России начался взрывной рост социальных дефолтов Как пояснил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, в первую очередь требуется пересмотр условий членства в ВТО в сторону увеличения пошлин на импорт, но пошлины можно повысить и не дожидаясь согласования.

"Речь идет не столько о том, чтобы официально переписывать условия членства, сколько просто о введении в одностороннем порядке пошлин на ряд импортных товаров, чтобы поддержать отечественную отрасль. Фактически по этому пути идут большинство членов ВТО. Основные страны — производители товаров легкой промышленности уже давно так поддерживают своих производителей. На то, чтобы добиться отмены высоких пошлин, у ВТО уходит несколько лет, и этого достаточно, чтобы укрепить позиции местных производителей. Надо, чтобы и мы пошли по этому пути, вместо того, чтобы следовать всем предписаниям, которые, кроме нас, никто не соблюдает", — заявил Разбродин.

Он подчеркнул, что за подобные шаги в ВТО не предусмотрены никакие штрафы (пострадавшие страны, впрочем, могут выставить к России финансовые претензии, и вопрос об удовлетворении будут решать структуры ВТО). По мнению Разбродина, по отдельным товарам необходимо десятикратное увеличение пошлин.

Читайте такжеЕвросоюз подал уже четвертый иск в ВТО против РоссииЧлен президиума бизнес-ассоциации «Опора» Кирилл Дмитриев высказался резко против срочного введения преференций для отечественного бизнеса.

"Сейчас и так большинство наших производителей имеет преимущества, в первую очередь за счет падения курса рубля. Да, некоторые отрасли, такие как легкая промышленность, понесли определенные потери из-за вступления в ВТО, но, с другой стороны, для наших компаний открылись зарубежные рынки, — говорит он. — Сейчас крайне неподходящее время вводить какие-то дополнительные пошлины, Россия и так несет потери из-за санкций. А такие протекционистские шаги не оставят без внимания со стороны стран-членов ВТО. Тем более что от них пострадают также страны, которые Россию поддерживали, например Китай, Бразилия. Стоит ли рисковать последними союзниками?".