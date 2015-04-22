ГПУ открыла уголовное производство относительно приватизации «Укррудпрома»
Уголовное производство открыто по факту завладения высшим руководством страны имуществом по предварительному сговору, сообщил Филатов.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство относительно приватизации государственной акционерной холдинговой компании «Укррудпром».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель комиссии Борис Филатов.
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По его словам, уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как отметил Филатов, уголовное производство открыто по факту завладения высшим руководством страны имуществом по предварительному сговору.
Филатов отметил, что в настоящее время ему не известны детали данного уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, ранее Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации сформировала рабочую группу по проверке законности приватизации объектов горно-металлургического комплекса, в частности, предприятий «Укррудпрома».
По его информации, данную рабочую группу возглавил народный депутат Павел Ризаненко (Блок Петра Порошенко).
Ранее спецкомиссия ВР по вопросам приватизации уже приняла решение проверить законность приватизации «Укррудпрома», а также таких объектов как «Укртелеком», Одесский припортовый завод и пр.
Филатов также сообщил, что спецкомиссия направит в прокуратуру данные о денежных переводах, подтверждающие, по его информации, дачу взятки Игорем Коломойским Леониду Кучме через его зятя Виктора Пинчука. "Свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку и переданные в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру", - написал он.
Ранее глава спецкомиссии ВР по вопросам приватизации заявил, что выступает за принятие законопроекта, допускающего возможность справедливой доплаты за уже приватизированные предприятия.