ГПУ открыла уголовное производство относительно приватизации «Укррудпрома»

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство относительно приватизации государственной акционерной холдинговой компании «Укррудпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель комиссии Борис Филатов.

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По его словам, уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отметил Филатов, уголовное производство открыто по факту завладения высшим руководством страны имуществом по предварительному сговору.

Филатов отметил, что в настоящее время ему не известны детали данного уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ранее Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации сформировала рабочую группу по проверке законности приватизации объектов горно-металлургического комплекса, в частности, предприятий «Укррудпрома».

По его информации, данную рабочую группу возглавил народный депутат Павел Ризаненко (Блок Петра Порошенко).

Ранее спецкомиссия ВР по вопросам приватизации уже приняла решение проверить законность приватизации «Укррудпрома», а также таких объектов как «Укртелеком», Одесский припортовый завод и пр.

Филатов также сообщил, что спецкомиссия направит в прокуратуру данные о денежных переводах, подтверждающие, по его информации, дачу взятки Игорем Коломойским Леониду Кучме через его зятя Виктора Пинчука. "Свифты, подтверждающие дачу взятки Кучме и Пинчуку и переданные в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру", - написал он.

Ранее глава спецкомиссии ВР по вопросам приватизации заявил, что выступает за принятие законопроекта, допускающего возможность справедливой доплаты за уже приватизированные предприятия.