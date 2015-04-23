Рада освободила от пошлин и налогов оборонный импорт

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса Украины о создании благоприятных условий для обеспечения выполнения государственных контрактов по оборонному заказу и договоров на поставку продукции оборонного назначения» (регистрационный номер 1695).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов..

Согласно закону, освобождаются от обложения ввозной таможенной пошлиной составляющие (материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия), ввозимые на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в производстве продукции оборонного назначения, определенной в соответствии с законом, если заказчиком такой продукции является государственный заказчик, определенный Кабинетом министров Украины.

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Согласно закону, порядок ввоза и целевого использования товаров, указанных в этой части, определяется Кабинетом министров Украины.

При этом говорится, что указанные в этой части товары не освобождаются от обложения ввозной таможенной пошлиной, если они имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом согласно закону и/или признанной государством-агрессором в отношении Украины в соответствии с законодательством, или ввозятся с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой в соответствии с законом.

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В Заключительных положениях указано, что Кабинет министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу этого Закона должен: разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для реализаци этого Закона; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом; обеспечить принятие и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом.

В законе перечислены коды соответствующих товаров согласно УКТ ВЭД.

Также Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 197 Налогового кодекса Украины (о создании благоприятных условий для обеспечения выполнения контрактов и договоров государственного оборонного заказа) (№1694).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 227 народных депутатов (при необходимом минимуме 226 голосов) из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом статья 197 Налогового кодекса дополняется пунктом 197.23, в соответствии с которым освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, определенных частью 6-1 статьи 287 Таможенного кодекса Украины, и по первой поставке этих товаров на таможенной территории Украины для их использования в производстве продукции оборонного назначения, определенной в соответствии с законом, и если заказчиком такой продукции является государственный заказчик, определенный Кабинетом министров Украины.

В случае нецелевого использования товаров, определенных частью 6-1 статьи 287 Таможенного кодекса Украины, плательщик налога увеличивает налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится нарушение, на сумму налога, которая должна быть уплачена в момент ввоза таких товаров или начисленная по операциям по поставке таких товаров, уплачивает пеню, начисленную в соответствии с этим Кодексом, и несет финансовую, административную и уголовную ответственность, установленную этим Кодексом и законодательством Украины.

Порядок ввоза и целевого использования товаров, определенных частью 6-1 статьи 287 Таможенного кодекса, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта и поставляются на таможенной территории Украины, определяется Кабинетом министров.

Освобождение от налогообложения, установленное этим пунктом, не применяется к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта и поставки на таможенной территории Украины товаров, имеющих происхождение из страны, признанной государством-оккупантом в соответствии с законом Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине в соответствии с законодательством, или ввозимые с территории такого государства - оккупанта (агрессора), и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой в соответствии с законом Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.