Депутаты хотят урегулировать добычу и реализацию янтаря

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 234 из 300 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает введение для первичного недропользователя упрощенной процедуры получения специального разрешения на пользование недрами для добычи янтаря. При этом первичный недропользователь должен выполнить разделение участка янтароносных недр на старательские участки, которые согласно заявочному принципу подлежат распределению между старательскими артелями. В законопроекте определено, что добычу янтаря осуществляют старательские артели в соответствии с условиями договора о добыче янтаря, требования по заключению и прекращению такого договора регулируются отдельным разделом закона.

Законопроект также регулирует особенности добычи и реализации янтаря на янтарной бирже. В нем прописаны правовые основы образования и деятельности старательской артели, а также принципы функционирования янтарной биржи. Заключительными положениями вносятся изменения в Кодекс Украины о недрах, Земельный кодекс Украины, Лесной кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины, в Закон Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», Закон Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними».

Законопроектом предусмотрено, что пользование участком янтароносных недр осуществляется в следующие сроки: пять лет - на геологическое изучение месторождений янтаря; двадцать лет - на добычу янтаря; пять лет - на добычу янтаря в соответствии с договором о добыче янтаря, заключенным старательской артелью с первичным недропользователем.

В нем указано, что добыча, хранение, транспортировка и реализация янтаря осуществляется без лицензии на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятие закона снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря. В ней отмечается, что «Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах».

В записке сказано, что «несмотря на то, что существуют все предпосылки для бурного развития на территории Украины отрасли экономики, связанной с добычей, обработкой и реализацией янтаря и изделий из янтаря, которая должна была бы обогащать наше государство, сегодня добыча янтаря обогащает преимущественно организованные преступные организации и коррумпированных правоохранителей, покрывающих нелегальную добычу янтаря на севере Украины».

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Также указано, что последствия «нелегальной добычи янтаря плачевные». «К экологическим последствиям относятся: нарушение целостности геологических пластов, обеднение янтароносных недр, нарушение гидрогеологических условий на прилегающих территориях, уничтожение травяного покрова и плодородного слоя грунта, вырубки деревьев и нарушение их корневой системы, изменение болотных биоценозов. К экономическим последствиям относятся: ущерб в лесном и водном хозяйстве, деградация почв, потеря для государства значительных объемов янтаря-сырца, которые намного превышают объем законной добычи, недополучение таможенных сборов, общегосударственных и местных налогов и сборов. К социальным последствиям относятся: повышение уровня криминогенной обстановки в регионе, высокий уровень травматизма и смертности среди старателей из-за несоблюдения правил безопасности, рост социального напряжения из-за конфликтов между старателями и простыми гражданами», - говорится в пояснительной записке.