Депутаты проверят, не является ли Фирташ монопольным покупателем продукции Вольногорского ГМК

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации изучит экспортные контракты Вольногорского горно-металлургического комбината для того, чтобы установить, кто является в них выгодоприобретателем и принимает ли участие в экспортных схемах бывший арендатор предприятия.

Об этом 22 апреля в ходе заседания спецкомиссии заявил ее глава, народный депутат Борис Филатов.

«До сих пор мы не понимаем, кто является выгодоприобретателем в экспортных схемах предприятия, мы не понимаем, куда идет экспорт. Мы не собираемся вмешиваться в хозяйственную деятельность этого субъекта, но есть ряд вопросов, и нам самое главное - убедиться в том, чтобы господин Фирташ, который раньше находился внутри, сейчас не находился снаружи в качестве монопольного покупателя продукции предприятия», - отметил Филатов.

На данное время спецкомиссия по приватизации обратилась к руководству комбината с просьбой предоставить договоры о сбыте продукции.

По словам одного из членов комиссии - народного депутата Павла Ризаненко, спецкомиссия провела выездное заседание на Вольногорском ГМК, по итогам которого установила, что юридически к эксплуатации имущественного комплекса Вольногорского ГМК государственное предприятие «Объединенная горно-химическая компания» приступила с 1 января 2015 года. «С 1 января добычей сырья и производством продукции юридически занимается "Объединеннная горно-химическая компания», - отметил он.

В то же время, по словам Ризаненко, на сегодняшний день бывший арендатор имущественного комплекса предприятия – компания «Крымский Титан» заявляет о том, что за время аренды компания сделала на Вольногорском ГМК «неотъемлемые улучшения» на 600 млн грн, на Иршанском горно-обогатительном комбинате – на 300 млн грн. В этой связи нардеп отметил, что Фонд государственного имущества Украины не предоставлял арендатору согласия на осуществление таких улучшений и, соответственно, государство не обязано предоставлять компенсацию за данные улучшения.

Ризаненко сообщил также, что бывший арендатор неоднократно обращался в суд с целью отменить правительственные решения о передаче целостных имущественных комплексов Вольногорского и Иршанского коминатов государственной компании. Как отметил депутат, данные иски являются «безосновательными», подавались в основном в административные суды и уже после рассмотрения в апеляционных инстанциях «на 90% проиграны «Крымским Титаном». По словам Ризаненко, некоторые иски «Крымского Титана» на данное время еще рассматриваются.

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Как сообщал УНИАН, в 2004 году между Фондом госимущества Украины и компанией «Крымский Титан», подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу, были заключены договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского и Вольногорского комбинатов. В сентябре прошлого года срок действия договоров истек, после чего, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, указанные предприятия были отнесены к сфере управления Минэкономразвития и торговли и переданы на баланс госпредприятия «Объединенная горно-химическая компания».

В то же время, «Крымский Титан» обратился в суд с иском о признании за ним преимущественного права на аренду имущества комбинатов. Хозяйственный суд Киева в январе 2015 года отказал компании «Крымский Титан» в продлении срока аренды Вольногорского горно-металлургического комбината, а в феврале - Иршанского горно-обогатительного комбината.

Справка УНИАН. Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат разрабатывает Малышевское месторождение тяжелых минералов, расположенное в 80 км от Днепропетровска. Ежегодно предприятие производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год.