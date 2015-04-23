Договор о свободной торговле между ЕС и США заработает не ранее 2016 года

Договор о свободной торговле между Европой и США может вступить в силу не ранее 2016 года, заявил глава европейской делегации на переговорах с США Игнасио Гарсиа-Берсеро, передает DW.

"Трансатлантическое соглашение о торговле уже не может быть заключено во время президентства Барака Обамы", - сказал Игнасио Гарсиа-Берсеро в интервью газете Handelsblatt, обнародованном в четверг, 23 апреля.

Читайте такжеЕврокомиссия не планирует тянуть с введением ЗСТ с Украиной - ТомбинскиПри этом, по его словам, ключевые элементы будущего договора будут согласованы до конца текущего года.

Берсеро полагает, что Германия, несмотря на особенно сильное сопротивление TTIP в этой стране, в конечном счете все же одобрит соглашение. Он сказал, что не может понять накала протестов в ФРГ, поскольку именно Германия является одним из мировых лидеров в сфере экспорта и опережает по экспортным показателям все другие страны ЕС. "Я не могу представить себе, чтобы Германия, в конечном счете, не одобрила соглашение, которое только облегчит торговлю", - отметил Игнасио Гарсиа-Берсеро.