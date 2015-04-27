ЕС и АСЕАН возобновят переговоры о свободной торговле, приостановленные в 2009 году

Евросоюз и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле, передает DW.

В ходе открывшегося в воскресенье, 26 апреля, саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре - столице Малайзии стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество и возобновить переговорный процесс, который был начат в 2007 году и приостановлен спустя два года. Первая встреча представителей ЕС и АСЕАН намечена на конец 2015 года.

Читайте такжеКлимкин: Украина и ЕС не будут переносить создание зоны свободной торговлиВ ходе встречи глав МИД стран региона была также затронута тема территориального спора в Южно-Китайском море. Филиппины призвали страны Юго-Восточной Азии выступить против политики Китая, который пытается взять под контроль Южно-Китайское море. Как заявил министр иностранных дел Филиппин Альберт дель Розарио, необходимо изменить статус-кво в регионе. В настоящее время Китай активно осваивает Южно-Китайское море, строя искусственные острова на территориях, на которые также претендуют Малайзия, Филиппины, Вьетнам и другие государства.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке одновременно с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 году путем подписания на острове Бали договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН.

Высшим органом АСЕАН является саммит лидеров (глав государств и правительств) стран-членов, который, начиная с 2001 г., проходит ежегодно.