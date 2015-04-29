«Надра Украины» в І квартале увеличила налоговые отчисления и не понесла убытков

Согласно сообщению, за 3 месяца 2015 года компания уплатила 7,9 млн грн налогов и обязательных платежей, в том числе в пенсионный фонд – 3,1 млн грн. Так, в первом квартале 2015 года уплачено 1,1 млн грн налога на прибыль и 2,2 млн грн налога на добавленную стоимость, что на 41% и 51%, соответственно, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается, что прибыль компании в первом квартале составила 17 тыс. грн.

«Несмотря на все негативные факторы, влияющие на состояние компании, ее деятельность и финансовый результат в целом остались на уровне безубыточности», - подчеркнули в пресс-службе.

В течение 2014 года Национальная акционерная компания «Надра Украины» смогла уплатить все налоговые и обязательные платежи, а также увеличила прибыль.

Согласно предоставленной консолидированной отчетности «Надра Украины», по результатам деятельности в 2014 году компания получила чистую прибыль в сумме 479 тыс. грн, что превысило результат предыдущего года почти на 14 млн грн (2013 год компания закончила с убытком в 13,6 млн грн).

Валовая прибыль «Надра Украины» в прошлом году выросла на 63% - до 48 млн грн, а прибыль до налогообложения составила 4,6 млн грн.

В сообщении отмечается, что в 2014 году компания существенно увеличила объем уплаты обязательных платежей в государственный бюджет и фонды социального страхования. Объем перечислений составил 51,7 млн грн, что на 7,5% больше, чем в 2013 году (48,1 млн грн), в том числе налога на добавленную стоимость перечислено вдвое больше, чем в 2013 году – 18,4 млн грн. Вместе с тем, уплачено авансовых платежей по налогу на прибыль в сумме 8,1 млн грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.