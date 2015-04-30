Газ для промышленности подешевеет на 5,4%
15:39, 30 апреля 2015Промышленность
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НКРЭКУ снизила предельную цену газа для промпотребителей до 6810 грн за тыс. кубометров
Газ для промышленности с апреля уже подешевел на 19% / Фото УНИАН
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила с 1 мая предельную цену газа для промышленных потребителей на 5,4% - до 6810 грн за тысячу кубометров с 7200 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 30 апреля.
В комиссии отметили, что сниженная цена не учитывает НДС, надбавки и тарифы на транспортировку.
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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ с апреля снизила предельную цену газа для промышленных потребителей на 19% - до 7200 грн за тысячу кубометров с 8900 грн.
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