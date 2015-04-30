Словакия заменит российские вертолеты американскими

Ранее в специальном сообщении министерство обороны США говорилось, что предположительная стоимость контракта может составлять 450 млн долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Помимо поставок вертолетов контракт включает в себя поставку запчастей, а также оборудования, включая системы связи и навигации, специальные транспондеры и так далее.

В составе ВВС Словакии - 10 военно-транспортных вертолетов Ми-17 советского производства, которые были поставлены в конце 1980-х годов.

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UH-60 Black Hawk - транспортный вертолет производства американской компании Sikorsky Aircraft. Он производится с 1974 года.

Ми-17 был создан на основе вертолета Ми-8, и в производстве с начала 1980-х годов.

В ноябре 2013 года Пентагон отказался закупать партию Ми-17 по цене 23 млн долларов за штуку.