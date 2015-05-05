Деловая активность в российской промышленности продолжает падать

Деловая активность в обрабатывающей промышленности РФ пятый месяц подряд продолжила спад в апреле 2015 года, несмотря на скромный рост объемов производства.

Как пишет Рейтер, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Markit по заказу HSBC.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) держится ниже критической отметки в 50 пунктов: в апреле он поднялся до 48,9 пункта с 48,1 пункта в марте. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на спад.

Общий объем производства вырос скромно в апреле, но новые заказы продолжали падать. Рост выпуска стал возможен за счет импортозамещения, которым стали пользоваться некоторые клиенты российских производителей, из-за более высоких цен на импорт.

Компании решили заострить свое внимание на рационализации путем сокращения запасов, чтобы поддержать денежный поток и пополнить оборотный капитал, которого, в некоторых случаях, согласно опросу, по-прежнему не хватает.

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По неофициальным данным из докладов, экономическая среда остается жесткой, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Новые экспортные заказы продолжили в апреле заметно падать, увеличив продолжительность периода сокращения до двадцати месяцев.

Численность персонала в российской обрабатывающей отрасли сократилась скромно в апреле. Снижение нагрузки было основным фактором, приводящим к падению занятости.

Инфляция цен производителей продолжила резко замедляться в течение апреля.