Украина сократила производство стали на 30%

В Украине в январе-апреле, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем-апрелем 2014 года на 30% - до 7,08 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 31% - до 6,18 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 32% – до 6,43 млн тонн.

Объем производства кокса за 4 месяца этого года уменьшился на 42% - до 3,29 млн тонн.

Читайте такжеВ марте спад промпроизводства в Украине немного замедлился

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2014 г. производство стали сократилось по сравнению с 2013 г. на 17% - до 27,161 млн тонн, производство металлопроката - на 18% - до 23,793 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 15% – до 24,81 млн тонн.

Объем производства кокса в 2014 г. сократился на 21% - до 13,824 млн тонн.