Украинские металлурги из-за войны продолжают терять деньги

Украинские металлургические комбинаты в январе-апреле текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 37% по сравнению с январем-апрелем 2014 года - до 2,914 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 23,2%, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий сократился на 41,2% - до 341,8 млн долл. и занимает 2,7% в общем экспорте страны.

При этом, импорт черных металлов в денежном выражении сократился по сравнению с январем-апрелем 2014 года в 2,2 раза - до 192,7 млн долл., металлоизделий – почти в 2 раза, до 151,8 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-апреле производство металлопроката сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 31%, до 6,2 млн тонн, стали - на 30% - до 7,1 млн тонн, чугуна - на 32%, до 6,4 млн тонн.

Значительное сокращение началось с августа 2014 года, когда на востоке Украины усилились боевые действия, а в зоне АТО и вблизи нее оказалось множество металлургических предприятий. Часть из них остановлена, а некоторые не могут выйти на необходимый уровень загрузки из-за проблем с поставками сырья и отгрузкой готовой продукции.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

Украинские металлургические комбинаты в 2014 году сократили выручку от экспорта черных металлов на 9,7% - до 12,929 млрд долл., металлоизделий - 34,1% - до 1,707 млрд долл.

По итогам 2014 года в Украине производство металлопроката сократилось на 18% по сравнению с 2013 годом - до 23,8 млн тонн, стали – на 17%, до 27,2 млн тонн, чугуна – на 15%, до 24,8 млн тонн.