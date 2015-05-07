Украина за 4 месяца увеличила экспорт металлолома на 77%

Украинские ломозаготовительные предприятия в январе-апреле текущего года увеличили экспорт металлолома на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 407,5 тыс. тонн.

Как сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы, выручка страны от экспорта металлолома за 4 месяца выросла на 39% - до 101 млн долл., что составляет 0,8% от всего украинского экспорта за указанный период.

Львиная доля экспортных поставок приходится на Турцию – более 90,3% выручки, а также на Молдову – 8,9%.

Кроме того, сообщается, что импорт лома в Украину за 4 месяца сократился в 22,7 раза – до 1,1 тыс. тонн. В денежном выражении импорт сократился в 7 раз – до 1,4 млн долл.

Читайте такжеУкраинские импортеры металлолома получили налоговые льготы еще на 2 года

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному Минэкономразвития расчетному балансу сбора и потребления лома черных металлов на внутреннем рынке на текущий год, расчетный рост заготовки металлолома составит 10% – до 5,55 млн тонн, в то время как его экспорт может вырасти на 20% – до 1,25 млн тонн.

При этом министерство может скорректировать баланс по результатам работы металлургических предприятий в первом полугодии 2015 года.