Промпродукция в Украине за месяц подорожала на 4%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2015 года по сравнению с мартом 2015 года выросли на 4%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Согласно сообщению, в годовом выражении (к апрелю 2014 года) цены производителей промпродукции в апреле 2015 года выросли на 48,6%.

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С начала года, в январе-апреле, цены производителей выросли на 23,2%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года выросли на 10,5%.

В целом за 2014 год зафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.