Крупнейший немецкий автоконцерн отложил строительство завода в РФ

Как уточнил исполнительный директор концерна Норберт Райтхофер, перенос принятия решения связан с экономическим кризисом в России, передает Би-би-си.

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Продажи автомобилей в России в апреле упали почти на 50% по сравнению с апрелем 2014 года. В прошлом месяце в России было продано чуть более 110,6 тыс. новых автомобилей: это на 49% меньше, чем в апреле 2014 года.

Продажи автомобилей BMW в России в I квартале упали на 14%.

О том, что BMW думает о строительстве завода в Калининградской области, стало известно весной 2014 года. Планировалось, что завод заработает уже в 2016 году.

В марте о решении остановить производство в России сообщила американская General Motors.