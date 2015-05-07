«Антонов» обкатывает новый Ан-178 – готов продать дюжину Азербайджану и Китаю

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, первый полет продолжался в течение часа и прошел без замечаний. «Программа летных испытаний только началась, самолет совершит несколько полетов, и потом будет выработан график испытаний», - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули на предприятии, Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12.

По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

«Антонов» планирует поставить 12 самолетов Ан-178 авиапредприятиям Китая и Азербайджана.

«Подписаны соглашение на поставку 10 самолетов для азербайджанской компании Silkway airlines, и эта компания стала первым заказчиком Ан-178, а также протокол о намерениях с китайской компанией Beijing A-Star airspace and technology Co. Китайские партнеры выразили намерение купить два самолета Ан-178, а также рассмотреть перспективу строительства украинского «транспортника» в Китае», - отметили в пресс-службе.

При этом на предприятии не уточнили объемы финансирования работ и сроки поставок самолетов, сославшись на соответствующие требования заказчиков.

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Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.