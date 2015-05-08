Россия подала иски в ВТО против Украины и ЕС

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) к Украине по ее пошлинам на нитрат аммония, сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Украина в июле 2014 года втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91% до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет.

Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF Дмитрия Фирташа.

Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.

Россия собиралась до конца 2014 года подать иск в ВТО по данному вопросу. Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

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Также Медведков добавил, что Россия подала еще один иск в ВТО — к Евросоюзу — в связи с антидемпинговыми мерами в отношении российских сварных труб и также нитрата аммония.

В начале января Еврокомиссия отменила пошлины на импорт украинских сварных труб, при этом были введены пошлины для производителей из России, Китая и Беларуси.