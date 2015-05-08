ЗАЗ полностью возобновил производство и за два месяца выпустит 1300 автомобилей

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) полностью возобновил выпуск автомобилей после остановки производства в конце 2014 года и в ближайшие два месяца намерен выпустить порядка 1,3 тыс. авто.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО", которая владеет контрольным пакетом акций завода, со ссылкой на руководство корпорации.

"В связи с резким падением рынка завод вынужден был снизить темп производства до 6-7 автомобилей в час, поэтому месячная программа составляет порядка 650 автомобилей", - говорится в сообщении.

При этом результаты апреля в корпорации не озвучили, отметив, что поставленную программу завод выполнил полностью.

Читайте такжеПродажи легковых автомобилей в Украине в апреле снизились на 61%Давать прогноз производства на весь текущий год в корпорации отказались, аргументировав это невозможностью спрогнозировать состояние авторынка в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в стране.

"Что же касается прогнозов производства на текущий год, то нестабильная экономическая и политическая ситуация в Украине не дает возможности их делать с достаточной точностью. Прогноз производства на текущий год можно будет формировать по истечении первого полугодия", - отметили в "УкрАВТО".

Как сообщал УНИАН, в связи общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод в декабре 2014 года полностью остановил производство.

Согласно данным ассоциации "Укравтопром", продажи ЗАЗ по итогам 2014 года сократились на 55% - до 7,908 тыс. с 17,709 тыс. авто годом ранее, а общий объем автопроизводства в Украине в 2014 году сократился на 43% - до 28,751 тыс. авто.

ЗАЗ в 2014 году получил почти 3 млрд грн убытка против чистой прибыли в 2,61 млн грн в предыдущем году.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.