Промпроизводство в Луганской области сократилось на 31%, в Донецкой – на 42% - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного заседания Верховной Рады.

«Мы в разы увеличили расходы на оборону и безопасность – до 90 миллиардов. А вот доходы упали, потому часть экономики уничтожена физически. Десятки крупных заводов не работают... Поэтому за минувший год промышленность в Луганской области сократилась на 31%, а в Донецкой области – на 42%. Остальная промышленность пошла вниз по технологическим цепочкам. И эти цепочки охватывают уже не только Донбасс, но и соседние регионы. Это – эффект домино», - отметил он.

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Порошенко подчеркнул, что «в мировой истории нет такого прецедента, когда бы в стране, против которой развязана агрессия, и на территории которой идет война, происходил экономический бум, текли молочные реки с медовыми берегами».

«И мы, к сожалению, не стали исключением. Но мой оптимистичный прогноз заключается в следующем, что, когда мы установим мир, уже в следующем году первые результаты реформ проявятся в восстановлении экономического роста», - уверен глава государства.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

На востоке Украины с середины апреля прошлого года продолжается антитеррористическая операция.