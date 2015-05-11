"Укроборонпром" покажет образцы самого современного вооружения и военной техники
Верховного главнокомандующего ознакомят с мощными противотанковыми ракетными комплексами, управляемыми ракетами, гранатометами, бронированной военной техникой и новейшим комплексом разведки.
"Укроборонпром" продемонстрирует президенту Украины Петру Порошенко и высшему руководству государства самые современные образцы вооружения и военной техники.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГП "Укроборонпром".
"11 мая ГК продемонстрирует высшему руководству государства, в частности президенту Украины самые современные образцы вооружения и военной техники. Верховного главнокомандующего ознакомят с мощными противотанковыми ракетными комплексами, управляемыми ракетами, гранатометами, бронированной военной техникой и новейшим комплексом разведки", - отметили в "Укроборонпроме".
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