"Укроборонпром" покажет образцы самого современного вооружения и военной техники

"Укроборонпром" продемонстрирует президенту Украины Петру Порошенко и высшему руководству государства самые современные образцы вооружения и военной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГП "Укроборонпром".

"11 мая ГК продемонстрирует высшему руководству государства, в частности президенту Украины самые современные образцы вооружения и военной техники. Верховного главнокомандующего ознакомят с мощными противотанковыми ракетными комплексами, управляемыми ракетами, гранатометами, бронированной военной техникой и новейшим комплексом разведки", - отметили в "Укроборонпроме".

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