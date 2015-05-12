«Интерпайп Сталь» в январе-апреле сократил производство стали почти на 40%
Металлургический электросталеплавильный завод «Интерпайп Сталь» (Днепропетровск) в январе-апреле сократил производство стали на 37,8% по сравнению с январем-апрелем 2014 года – до 0,18 млн тонн.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
В апреле завод выплавил 0,045 млн тонн стали.
Как сообщал УНИАН, завод «Интерпайп Сталь» в 2014 году сократил производство стали на 13,1% по сравнению с 2013 годом – до 0,89 млн тонн.
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Справка УНИАН. «Интерпайп Сталь» – металлургический завод, построен в 2012 году, входит в состав трубно-колесной компании «Интерпайп». Общий объем инвестиций в строительство завода составил 700 млн долл. «Интерпайп Сталь» производит круглую заготовку трубных и колесных марок стали для собственного потребления заводов компании.
Раніше УНІАН повідомляв, що збитки українських металургів за 9 місяців перевищили 14 млрд гривень.