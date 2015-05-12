«Интерпайп Сталь» в январе-апреле сократил производство стали почти на 40%

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

В апреле завод выплавил 0,045 млн тонн стали.

Как сообщал УНИАН, завод «Интерпайп Сталь» в 2014 году сократил производство стали на 13,1% по сравнению с 2013 годом – до 0,89 млн тонн.

Читайте такжеУкраина продлила до сентября 2016 года ограничения на импорт стальных труб

Справка УНИАН. «Интерпайп Сталь» – металлургический завод, построен в 2012 году, входит в состав трубно-колесной компании «Интерпайп». Общий объем инвестиций в строительство завода составил 700 млн долл. «Интерпайп Сталь» производит круглую заготовку трубных и колесных марок стали для собственного потребления заводов компании.

Раніше УНІАН повідомляв, що збитки українських металургів за 9 місяців перевищили 14 млрд гривень.