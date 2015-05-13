Украина практически остановила производство легковых автомобилей

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 93,7% - до 1,485 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно предварительным данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 95,7% - до 971 шт. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 41,3% - до 400 единиц, а автобусов - на 72,2%, до 114 шт.

В апреле текущего года производство автотранспорта на украинских заводах сократилось на 88% - до 563 шт. При этом в ассоциации отметили, что относительно предыдущего месяца, марта 2015 года, количество выпущенных авто выросло на 30,9%.

Производство легковых автомобилей в апреле по сравнению с апрелем прошлого года уменьшилось на 90,1% - до 463 шт. При этом, относительно марта производство выросло на 43,9%.

Апрельский объем производства коммерческих автомобилей сократился на 35% - 91 шт. При этом 100% из общего количества коммерческих авто произвел «АвтоКрАЗ».

Производство автобусов в апреле относительно апреля прошлого года сократилось на 73,7% – до 36 шт., что также на 63,6% больше мартовского результата.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в I квартале 2015 года сократилось на 93,5% - до 922 единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).